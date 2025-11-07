Прямо сейчас:
В Симферополе полиция разбирается в деталях драки во дворе многоэтажки
В Симферополе полиция разбирается в деталях драки во дворе многоэтажки

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:52 07.11.2025

В ходе мониторинга сети Интернет правоохранителями была выявлена публикация, содержащая сведения о противоправных действиях неизвестных лиц на территории столицы. Указанный факт зарегистрирован в установленном порядке в Управлении МВД России по г. Симферополю.

В настоящее время проводится проверка, в рамках которой сотрудники полиции устанавливают личности всех участников конфликта. По итогам проверки их действиям будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

Просмотры: 38

