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В Симферополе полиция ищет пропавшего 75-летнего мужчину
источник: Министерство внутренних дел по Республике Крым

В Симферополе полиция разыскивает пропавшего 75-летнего мужчину

Опубликовал: news-parser в Актуально 13:18 16.06.2026

Управление МВД России «Симферополь» объявило розыск без вести пропавшего Александра Ивановича Доценко, 2 августа 1950 года рождения. Мужчина проживает в Симферополе.

По данным полиции, 15 июня 2026 года он ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся. Приметы разыскиваемого: рост около 175 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы. В день исчезновения Александр Доценко был одет в темно-синюю джинсовую рубашку, черные брюки и мокасины кирпичного, рыжеватого цвета, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться в дежурную часть Управления МВД России «Симферополь» по адресу: Симферополь, бульвар Франко, 44. Также сведения можно сообщить по телефону +7 (3652) 773-110 или по единому номеру 102.

источник: КрымИНФОРМ

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