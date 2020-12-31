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В Симферополе после капремонта открыли детский сад «Незабудка»

В Симферополе после капремонта открыли  детский сад «Незабудка»  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Социальная сфера РК 13:33 31.12.2020

В Симферополе 30 декабря после завершения капитального ремонта открыли детский сад «Незабудка». Работы по капитальному ремонту велись подрядной организацией практически два года. Объём освоенных средств составляет более 75 миллионов рублей.

По информации администрации крымской столицы, полностью обновлены фасад и кровля здания, заменены стеклопакеты, выполнены работы по ремонту системы отопления, водоснабжения и канализации, всех внутренних помещений, а также проведено благоустройство территории.

Территория дошкольного учреждения обустроена 12 игровыми площадками, оснащёнными теневыми навесами и современным игровым оборудованием. В обновлённый детский сад «Незабудка» воспитанники пойдут уже в начале 2021 года. Управлением образования администрации города выданы необходимые документы, дети проходят медицинский осмотр, проведены родительские собрания. Полностью укомплектован персонал учреждения, все помещения детского сада оснащены необходимым оборудованием, мебелью, инвентарем, — рассказала глава администрации Симферополя Елена Проценко.

В Симферополе после капремонта открыли детский сад «Незабудка»

Глава администрации города отметила, что сокращение очерёдности в дошкольные учреждения — одна из приоритетных задач городских властей, и она успешно решается.

Мы очень хорошо заканчиваем этот год. В декабре, с учётом данного детсада, мы открыли три дошкольных учреждения. Уже в первом квартале 2021 года мы также рассчитываем открыть новые детсады. В следующем году планируем запустить в работу как минимум 7 дошкольных учреждений, — отметила Елена Проценко.

В Симферополе после капремонта открыли детский сад «Незабудка»

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

В Симферополе после капремонта открыли  детский сад «Незабудка»  

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