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В Симферополе пособница телефонных мошенников выцыганила у пожилой женщины 4 миллиона рублей
Иллюстрация: ВК

В Симферополе пособница телефонных мошенников выцыганила у пожилой женщины 4 миллиона рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:45 06.03.2024

В Симферополе будут судить пособницу онлайн-мошенников. 37-летняя местная жительница обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество»).

По версии органов досудебного расследования, обвиняемая выполняла функцию курьера в группе телефонных мошенников, которые звонили пожилой жительнице региона и сообщали ей о том, что на ее имя оформлен кредит и ввиду длительной неуплаты образовалась большая сумма задолженности.

Участники группы убедили женщину, что она должна предать денежные средства для погашения кредитных обязательств. Обвиняемая встретилась с потерпевшей, которая передала ей свои сбережения в размере более 4 млн. рублей, — сообщили в прокуратуре.

Незаконные действия обвиняемой пресечены сотрудниками органов внутренних дел.

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С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено для рассмотрения Киевский районный суд города Симферополя для рассмотрения по существу. «Курьерше» грозит серьезное наказание – до 10 лет лишения свободы.

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