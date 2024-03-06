В Симферополе пособница телефонных мошенников выцыганила у пожилой женщины 4 миллиона рублей

В Симферополе будут судить пособницу онлайн-мошенников. 37-летняя местная жительница обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество»).

По версии органов досудебного расследования, обвиняемая выполняла функцию курьера в группе телефонных мошенников, которые звонили пожилой жительнице региона и сообщали ей о том, что на ее имя оформлен кредит и ввиду длительной неуплаты образовалась большая сумма задолженности.

Участники группы убедили женщину, что она должна предать денежные средства для погашения кредитных обязательств. Обвиняемая встретилась с потерпевшей, которая передала ей свои сбережения в размере более 4 млн. рублей, — сообщили в прокуратуре.