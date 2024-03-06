В Симферополе пособница телефонных мошенников выцыганила у пожилой женщины 4 миллиона рублей

В Симферополе будут судить пособницу онлайн-мошенников. 37-летняя местная жительница обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество»).
По версии органов досудебного расследования, обвиняемая выполняла функцию курьера в группе телефонных мошенников, которые звонили пожилой жительнице региона и сообщали ей о том, что на ее имя оформлен кредит и ввиду длительной неуплаты образовалась большая сумма задолженности.
Участники группы убедили женщину, что она должна предать денежные средства для погашения кредитных обязательств. Обвиняемая встретилась с потерпевшей, которая передала ей свои сбережения в размере более 4 млн. рублей, — сообщили в прокуратуре.
Незаконные действия обвиняемой пресечены сотрудниками органов внутренних дел.
С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено для рассмотрения Киевский районный суд города Симферополя для рассмотрения по существу. «Курьерше» грозит серьезное наказание – до 10 лет лишения свободы.
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