В Симферополе «постоянный клиент» воровал из магазина элитный алкоголь. Но не пил

Точнее, пил, но не элитный… Обо всем по порядку. В Симферополе полиция задержала подозреваемого в серии краж элитного алкоголя из магазинов. Причиненный ущерб составил более 10 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления был задержан 34-летний ранее судимый за имущественные преступления житель Симферопольского района. Как рассказал задержанный, он выбирал дорогие алкогольные напитки и, пряча их, выносил из магазина без оплаты, — рассказали в полиции.

Интересно, что украденные элитные напитки мужчина продавал, а на выручку покупал… Вы догадались, дешевое спиртное, но в большем количестве.

Как стало известно полицейским, подобные случаи похищения подозреваемым элитного алкоголя имели место еще в двух магазинах города Симферополя.

Отделом дознания ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное хищение чужого имущества), — отметили в МВД по РК.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.