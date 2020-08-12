В Симферополе построят приют для бездомных людей

Первый в Крыму приют для бездомных людей начнут строить в следующем году в Симферополе, в микрорайоне Каменка. Об этом сообщила глава администрации города Елена Проценко.

Людей, у которых нет места жительства, нужно поддержать, потому что мы все люди и должны подставить плечо. Участок выделен, он откадастрирован и сейчас мы его передаем. В этом году — проектирование, в следующем году — строительство, — сказала Проценко.

Заказчиком строительства приюта является министерство труда и социальной защиты РК. Финансирование будет осуществляться из республиканского бюджета.

Подобный социальный центр в Крыму пытались построить несколько раз. До сих пор помощь бездомным, лицам без определенного места жительства, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации оказывали волонтеры и центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Зимой в крымских городах обустраивали временные пункты обогрева, где таким гражданам предоставляется горячий чай и выделяются теплые вещи.