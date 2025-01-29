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В Симферополе появится новый мурал
фото: скрин видео пресс-службы администрации Симферополя

В Симферополе появится новый мурал

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 11:42 29.01.2025

По поручению главы администрации крымской столицы Михаила Афанасьева создаются новые точки притяжения для жителей и гостей города. Об этом сообщил заместитель главы администрации Симферополя Александр Семенченко.

В подземном переходе на проспекте Кирова создаётся мурал, на котором отражены достижения и достопримечательности Крыма.

Данные мероприятия проводятся совместно с Государственным комитетом молодёжной политики Республики Крым. Хотелось бы выразить искреннюю благодарность Алексею Зинченко за его готовность откликнуться на наши предложения, — цитирует пресс-служба симферопольской администрации Александра Семенченко.

Совсем скоро на стенах подземного перехода гости и жители крымской столицы смогут увидеть:

  • Крымский мост;
  • Республиканскую клиническую больницу имени Н. А. Семашко;
  • Дворец водных видов спорта;
  • Соборную мечеть Симферополя;
  • Арт-объект «Звезда Тавриды»;
  • Александро-Невский собор;
  • Международный аэропорт Симферополь им. И. К. Айвазовского;
  • ТЭС «Таврическая».
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Кроме того, к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне появится серия патриотических муралов на проспекте Победы.

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

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