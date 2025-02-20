В Симферополе появятся шесть муралов к 80-летию Великой Победы

Планируем шесть муралов, на которых изобразим шесть героев Советского Союза, которые получили звезду Героя в период Великой Отечественной войны. Все они так или иначе будут расположены на домах, находящихся на проспекте Победы или прилегающих к ним — так, чтобы их было видно с проспекта. Планируем сделать таким маршем Победы, — сказал он.