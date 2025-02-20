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В Симферополе появятся шесть муралов к 80-летию Великой Победы
фото: pxhere.com

В Симферополе появятся шесть муралов к 80-летию Великой Победы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:48 20.02.2025

Шесть муралов с изображениями Героев СССР, участников Великой Отечественной войны создадут в столице Республики Крым — городе Симферополе к 80-летию Победы. Об этом сообщил ТАСС председатель Государственного комитета молодежной политики региона Алексей Зинченко.

Планируем шесть муралов, на которых изобразим шесть героев Советского Союза, которые получили звезду Героя в период Великой Отечественной войны. Все они так или иначе будут расположены на домах, находящихся на проспекте Победы или прилегающих к ним — так, чтобы их было видно с проспекта. Планируем сделать таким маршем Победы, — сказал он.

Зинченко отметил, что комитет открыт к идеям и предложениям от муниципалитетов по созданию таких муралов на территории районов республики. Пока власти рассчитывают, что смогут создать их в городе-герое Керчи и городе воинской славы Феодосии.

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источник: ТАСС

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