В Симферополе появятся шесть муралов к 80-летию Великой Победы

Планируем шесть муралов, на которых изобразим шесть героев Советского Союза, которые получили звезду Героя в период Великой Отечественной войны. Все они так или иначе будут расположены на домах, находящихся на проспекте Победы или прилегающих к ним — так, чтобы их было видно с проспекта. Планируем сделать таким маршем Победы, — сказал он.
Зинченко отметил, что комитет открыт к идеям и предложениям от муниципалитетов по созданию таких муралов на территории районов республики. Пока власти рассчитывают, что смогут создать их в городе-герое Керчи и городе воинской славы Феодосии.
источник: ТАСС
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С тегами: инфраструктура Крыма