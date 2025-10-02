В Симферополе практически разобрались с очагами амброзии

С 15 октября текущего года в крымской столице завершается комплекс мероприятий по уничтожению карантинного сорного растения – амброзии полыннолистной. Об этом сообщил заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации Иван Лисечко. Работы, стартовавшие 1 мая, проводились в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, улучшения экологической обстановки и создания комфортных условий для проживания горожан.

В течение указанного периода ежедневно было задействовано несколько бригад специалистов для скашивания сорной растительности. На текущую дату выполнена обработка территорий общей площадью около 200 гектаров, – цитирует пресс-служба администрации Симферополя Ивана Лисечко.

В рамках муниципального контракта обработаны центральные, проездные и магистральные улицы города, парки, скверы, а также набережная реки Салгир.

Финансирование борьбы с амброзией полыннолистной предусмотрено в бюджете города на 2026 год. Это позволит продолжить работу на системной основе и обеспечит своевременное выполнение мероприятий по оздоровлению городской среды.

Регулярное проведение работ по уничтожению амброзии имеет важное значение для снижения уровня аллергических заболеваний среди жителей Симферополя и сохранения благоприятной окружающей среды. Администрация города уделяет данному направлению первостепенное внимание в рамках реализации экологической и социальной политики.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

