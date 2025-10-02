Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | В Симферополе практически разобрались с очагами амброзии
Новости Республики
В Симферополе практически разобрались с очагами амброзии
фото: скрин видео пресс-службы администрации Симферополя

В Симферополе практически разобрались с очагами амброзии

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 13:29 02.10.2025

С 15 октября текущего года в крымской столице завершается комплекс мероприятий по уничтожению карантинного сорного растения – амброзии полыннолистной. Об этом сообщил заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации Иван Лисечко. Работы, стартовавшие 1 мая, проводились в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, улучшения экологической обстановки и создания комфортных условий для проживания горожан.

В течение указанного периода ежедневно было задействовано несколько бригад специалистов для скашивания сорной растительности. На текущую дату выполнена обработка территорий общей площадью около 200 гектаров, – цитирует пресс-служба администрации Симферополя Ивана Лисечко.

В рамках муниципального контракта обработаны центральные, проездные и магистральные улицы города, парки, скверы, а также набережная реки Салгир.

Узнайте больше:  Будут бороться со стихией: вдоль крымских дорог высадят 150 тысяч саженцев

Финансирование борьбы с амброзией полыннолистной предусмотрено в бюджете города на 2026 год. Это позволит продолжить работу на системной основе и обеспечит своевременное выполнение мероприятий по оздоровлению городской среды.

Регулярное проведение работ по уничтожению амброзии имеет важное значение для снижения уровня аллергических заболеваний среди жителей Симферополя и сохранения благоприятной окружающей среды. Администрация города уделяет данному направлению первостепенное внимание в рамках реализации экологической и социальной политики.

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 22

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x