В Симферополе предотвратили сбыт крупной партии наркотических веществ

При проверке содержимого мобильного телефона задержанного сотрудники полиции выявили координаты предполагаемых тайников. В результате оперативных мероприятий на территории Симферополя было обнаружено и изъято 40 «закладок». По месту жительства ранее не судимого симферопольца полицейские изъяли контейнер с кристаллическим веществом, электронные весы и фасовочный материал. По словам задержанного, наркотические вещества он приобрел через мессенджер, подобрал в лесном массиве и хранил с целью дальнейшего распространения. Согласно заключению эксперта, в 9 изъятых свертках содержится наркотическое средство — марихуана, общим весом 7,2 грамма. Остальные свертки содержат производное N-метилэфедрона, общей массой более 100 граммов, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Старшим следователем отдела полиции № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 — ч. 2, 4 ст. 228.1 УК РФ. Мужчине может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым