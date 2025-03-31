В Симферополе представили спектакль «Крыша» ялтинского творческого объединения «Дилетант»

Кто не читал книгу шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше», тот смотрел советский мультфильм «Малыш и Карлсон» и «Карлсон вернулся», озвученный Ливановым и Раневской. Персонажи нам знакомы с детства, как и их фразочки, типа «А я сошла с ума», «Не в пирогах счастье», «На шею не дави!» и другие.

Повзрослев, мы стали задаваться вопросом: а был ли Карлсон? Или этот «в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил» — лишь плод воображения маленького мальчика? А те, кто не только смотрел мультфильм, но и читал книгу, знают некоторые подробности личной жизни «домомучительницы» фрекен Бок…

Талантливый ялтинский поэт, музыкант, актер Александр Кравненко давно вынашивал идею спектакля «Крыша», показывающего иную трактовку всем известного сюжета, — от написания пьесы до её реализации на сцене прошло три года.

Я не знаю, откуда она появилась. Я сидел, меня шарахнуло, и за три дня появилась пьеса. Почему — я не знаю. Всё действие происходит в одной комнате, в этом есть какой-то артхаус… Есть мнение, что это проклятый текст, потому что 3 года назад я её написал, и начались какие-то события, которые не имели рационального объяснения. Одно из проклятий «Крыши» заключалось в том, мне не давали зал, — поделился новоявленный драматург и режиссер Кравненко.

И вот, наконец, перед Новым 2025 годом в ялтинском клубе «Молекула» состоялась премьера этой детективной трагикомедии, а в эту субботу, 29 марта «Крыша» приехала в Симферополь. Это второй показ спектакля. В уютной камерной обстановке «Книжной лавки писателей» зрители завороженно наблюдали откровения известных им героев в экзистенциальной постановке, представленной ялтинским творческим объединением «Дилетант».

Несмотря на то, что профессионального актёрского образования у Александра Кравненко нет, у него есть большой опыт игры в ялтинском любительском театре Partal, а теперь артист дозрел и до режиссерского дебюта, кстати, сыграв роль Карлсона. На вопрос, почему выбрал именно этого персонажа, драматург Кравненко ответил, что Карлсон для него имеет большое значение, поскольку в детстве это была его любимая книга:

Потом я не читал её несколько десятилетий. А когда у меня ребёнок появился (дочке было лет пять), я на блошинке купил за 100 рублей очень хорошую книжку. Там был весь Карлсон в одной книге. И когда я стал малой читать, то понял, что я прямо абзацами наизусть помню! Вот откуда пьеса появилась, я совершенно не понимаю! Это действительно, как удар молнии был! — признаётся автор «Крыши».

Нужно сказать, что Александра Кравненко крымчане знают как лидера и автора песен рок-группы «Херес Янг», песни которой отличаются глубоким философским смыслом и психологизмом, а герои текстов зачастую знакомы нам с ранних лет – автор поет о Громозеке, о Пьеро, о стойком оловянном солдатике, о девочке Элли из волшебной страны Оз…

На вопрос, не воспринимает ли автор персонаж Карлсона так негативно, как его воспринимают на родине, в Швеции, Александр ответил так:

Да, я знаю, что они воспринимают Карлсона как отрицательного персонажа, эгоиста, подстрекателя, но, во-первых, для меня всё-таки первоначально был мультик с голосом Ливанова, а он же прикольный в мультике! А в пьесу я попытался запихнуть все версии о том, кто он такой. В том числе, что это альтер-эго малыша, потому что малыш весь такой правильный, а Карлсон — это то, каким малыш Сванте Свантесон хотел бы иногда быть. Ну, пошалить. Поэтому, наверное, он позитивный. Это такая многоуровневая книга. Вот поэтому я как-то в пьесе попытался это отобразить, заковав это в историю классического английского детектива. Я не претендую на какую-то новизну, новаторство. Ну, вроде, получилось хорошо.

И зрители с ним согласны!

автор: Анфиса Третьякова, фото автора

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