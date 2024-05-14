В Симферополе представили спектакль о героях Великой Отечественной Войны

В конце апреля при поддержке депутата Государственного Совета Республики Крым, председателя Комитета по образованию, науке и молодежной политике Сергея Додонова и Государственного комитета молодежной политики Республики Крым, в Мраморном зале Центральной библиотеки Крыма состоялась премьера спектакля театра-студии «Без границ» «Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы… »

Актеры рассказали зрителям о подпольной группе железнодорожника Виктора Ефремова (позывной «Хрен»), чью жену еврейку расстреляли фашисты. О том, как он вошёл со своими товарищами в ряды подпольной организации учителя географии Александры Волошиновой (позывной «Муся») и с группой совершил 22 диверсии на железной дороге, взрывая вражеские эшелоны. Этих героев сдали фашистам предатели, а после жестоких пыток подпольщиков казнили.

Только на территории Крыма находилось более сотни концлагерей, в которых были уничтожены сотни тысяч узников.

Театр-студия «Без границ» – это любительский театр, который существует уже 10 лет, и все спектакли они показывают бесплатно!

Могут ли непрофессиональные актеры достоверно передать трагизм оккупационного времени? Могут! Под руководством Режиссёра-постановщика, Заслуженного артиста РК Алексея Кубина, актёры, которые буквально живут театральным искусством, сыграли очень достоверно и эмоционально, об этом красноречиво говорит реакция зала, стоя аплодировавшего взявшему за душу спектаклю.

Руководитель театра-студии «Без границ» Дмитрий Кучмий, благодаря которому дети с инвалидностью могут играть на сцене так, как это делают профессиональные актеры – председатель Ассоциации инвалидов и общественных организаций инвалидов Республики Крым.

Сценарий, в работе над которым помог Дмитрий Кучмий, написал Алексей Кубин по книге Ивана Козлова «В Крымском подполье», а вот идея полностью принадлежит Дмитрию, ведь эта история коснулась лично его семьи – он внук Людмилы Терентьевой, которой беременной на допросе отрубили палец. Некоторые сведения достала из архивов Наталья Николаевна Кучинская из библиотеки Франко:

Конечно, очень многие вещи мной лично придуманы. Например, сцена первого поцелуя Ефремова и Терентьевой при гестаповце. Но по-другому просто нельзя было сделать историю реальных людей. Везде были только сухие факты о их деятельности, – поделился режиссер, – этот спектакль очень ценен для меня по двум причинам. Первая – я в этом спектакле не только режиссёр. Пьесу мы написали сами, провели огромную исследовательскую работу. Вторая – я впервые выходил на сцену вместе со своими ребятами – любимыми артистами (сыграл офицера сигуранцы). Благодарю Дмитрия Кучмия за то, что заразил меня идеей сделать спектакль об этих великих людях, полностью посвятил меня во все исторические тонкости крымского подполья. Художника-постановщика Дарью Ильинскую – за создание такой нужной, мрачной атмосферы и необычный подход. И моих артистов: Варю Карпач, Никиту Осадчева, Евгению Толкачеву, Ярика Толкачёва, Лизу Толкачёву, Наталью Галич, Микаэлу Веласовскую, Андрея Гука, Илью Ясинского, Колю Шабанова, Екатерину Грубую-Светскую, Елизавету Стахову, Полину Ковалеву, Максима Лагутина, Михаила Ельчанина за ваш талант, ответственность и бережное отношение к свои персонажам – реальным людям. Люблю вас! Вы лучшие!

Заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым​ Владимир Витальевич Бобков после спектакля в библиотеке им. И.Я. Франко сказал, что ему захотелось ближе познакомиться с каждым из тех, кто воплотил в жизнь то, что по его мнению, воплотить в жизнь было практически невозможно:

Та тема, которая раскрывается актерами, сложна не потому, что ее сложно сыграть, она сложна потому, что очень сложно сыграть достоверно. Очень сложно перейти в то качество, когда не будет оставлена за скобками историческая достоверность, и при этом будет то, за что мы любим театр и кино. Я абсолютно уверен, что у вас это получилось! Я следил за деталями. Я следил за словами, когда вы рассказывали о истории, связанной с уничтожением евреев, и ролью тех, кто, к сожалению, помогал нацистам их уничтожать. Я следил за фамилиями, потому что в моей семье, слава богу, еще жив тот, кто помнит Браера, когда тот еще был жив, помнит вдову Браера. Дорогие коллеги, я искренне признателен вам за то, что вы подарили лично мне и всем, кто здесь присутствует, вот это наслаждение. А со своей стороны, я хотел бы вас пригласить на то, что делаю уже два года, где-то 20 раз в году, я провожу экскурсии на мемориале «Красный». Ефремов был расстрелян в Дубках. Те, кто содержались в Красном, тоже были расстреляны в Дубках. Я вам расскажу о том месте, через которое прошли многие из тех, кто не попал в вашу постановку, но также сражался за Родину. Спасибо вам огромное!

материал и фото: член Союза журналистов Крыма, член Союза писателей и мастеров искусств, студентка Института филологии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского (г. Симферополь) Анфиса Третьякова