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В Симферополе представлена выставка «От Святителя Николая к Крещению Господню!»

В Симферополе представлена выставка «От Святителя Николая к Крещению Господню!»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Выставки Крыма, Симферополь 19:59 19.12.2023

В Крымском этнографическом музее при поддержке министерства культуры РК состоялось торжественное открытие выставки «От Святителя Николая к Крещению Господню!».

В Симферополе представлена выставка «От Святителя Николая к Крещению Господню!»

С приветственным поздравительным словом выступили настоятель храма святой равноапостольной Марии Магдалины в Симферополе, протоиерей Владимир Чернецкий и директор Крымского этнографического музея Юрий Лаптев. Они отметили традиционность мероприятия, которое уже в семнадцатый раз проходит в стенах музея и открывается в светлый праздник — День Святителя Николая.

Выставка является результатом совместной работы Симферопольской и Крымской епархии, Крымского этнографического музея.

По благословению Главы Крымской Митрополии, Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона был объявлен конкурс детского рисунка (рождественских открыток) и рождественских елочных игрушек среди учеников общеобразовательных и воскресных школ, православных гимназий и лицеев, художественных школ и студий, воспитанников дошкольных и других детских учреждений Крыма, — сообщает пресс-служба республиканского министерства культуры.

В Симферополе представлена выставка «От Святителя Николая к Крещению Господню!»

Вниманию посетителей представлено порядка 900 работ, среди которых как индивидуальное, так и коллективное творчество представителей различных городов и районов полуострова.

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Выставка «От Святителя Николая к Крещению Господню!» — это еще и конкурс, в течение всего периода работы выставки до 19 января 2024 года посетители могут принимать участие в голосовании. Кроме профессиональной комиссии детские работы будут оценены их ровесниками. Каждый ребенок, пришедший на выставку в любой день ее работы, будет иметь возможность проголосовать за понравившийся экспонат. По результатам голосования приз зрительских симпатий получат работы в номинациях: «Лучший рисунок», «Лучшая новогодняя ёлка», «Лучшая поделка».

Подведение итогов выставки состоится 19 января 2024 года.

В Симферополе представлена выставка «От Святителя Николая к Крещению Господню!»

Фото: Крымский этнографический музей.

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