В Симферополе прекратила работу группа организаторов азартных игр

В Симферополе силовики пресекли работу подпольного игорного зала, организаторы проведения азартных игр задержаны. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю:

Казино работало в одном из нежилых помещений по проспекту Победы с апреля по июнь 2026 года. Задержаны 25-летний организатор незаконного бизнеса, житель Советского района, а также трое администраторов заведения: 21-летний и 31-летний симферопольцы и еще один 25-летний житель Советского района. Возбуждено уголовное дело в отношении двух организаторов казино. Также следствие готовится предъявить обвинение другим участникам игорного бизнеса. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления и круг лиц, причастных к нему.

В ходе обысков в игорном заведении силовики изъяли 20 единиц игрового оборудования, банковские карты, ноутбук, мобильные телефоны, флеш-накопители и наличные деньги.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 5