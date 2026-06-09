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В Симферополе прекратила работу группа организаторов азартных игр

Опубликовал: news-parser в Следственный комитет Крыма и Севастополя 15:01 09.06.2026

В Симферополе силовики пресекли работу подпольного игорного зала, организаторы проведения азартных игр задержаны. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю:

Казино работало в одном из нежилых помещений по проспекту Победы с апреля по июнь 2026 года. Задержаны 25-летний организатор незаконного бизнеса, житель Советского района, а также трое администраторов заведения: 21-летний и 31-летний симферопольцы и еще один 25-летний житель Советского района. Возбуждено уголовное дело в отношении двух организаторов казино.

Также следствие готовится предъявить обвинение другим участникам игорного бизнеса. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления и круг лиц, причастных к нему.

В ходе обысков в игорном заведении силовики изъяли 20 единиц игрового оборудования, банковские карты, ноутбук, мобильные телефоны, флеш-накопители и наличные деньги.

источник: РИА Новости Крым

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