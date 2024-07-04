В Симферополе прекратили деятельность двух незаконных проукраинских исламских школ

Две незаконные религиозные исламские школы проукраинской мусульманской организации «Таврический муфтият» закрыты в Симферополе. Об этом

Закрыты еще две религиозные исламские школы в Симферополе. Псевдо-образовательные учреждения действовали под эгидой так называемого «Таврического муфтията» — незаконной проукраинской организации мусульман, ориентированной на иностранных идеологов из Ливана и распространяющей деструктивную идеологию внутри исламской среды, — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что через детей сторонники «Таврического муфтията» пытались вводить в заблуждение их родителей для вовлечения в свою противоправную деятельность и расширения влияния в мусульманской общине.

В школах не было никаких уставных документов или официальных программ обучения, вместо этого обнаружена литература, внесенная в федеральный список экстремистских материалов. Кроме того, школы были небезопасны для детей, специалисты выявили многочисленные нарушения.

источник: ТАСС