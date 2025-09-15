В Симферополе пресекли деятельность подозреваемых в серии мошеннических действий в сфере страхования

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из ОП № 3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю пресекли противоправную деятельность подозреваемых в серии мошеннических действий в сфере страхования. От аферистов пострадали четыре страховые компании, общая сумма ущерба превысила пять миллионов рублей.

Предварительно установлено, что злоумышленники заранее обговаривали время и место инсценировки дорожно-транспортного происшествия. Для столкновений использовали неоднократно попадавшие в ДТП автомобили. После фиктивной аварии соучастники собирали необходимые документы и подавали их в страховые компании для получения выплат. Выданные финансовым учреждением деньги распределяли между собой и тратили на личные нужды.

В настоящее время известно минимум о пятнадцати эпизодах мошенничества. От аферистов пострадали четыре страховые компании, общая сумма ущерба превысила пять миллионов рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали троих жителей республиканского центра. В ходе обысков у них изъяты автомобили, мобильные телефоны, ноутбуки, электронные накопители информации и другие документы и предметы, имеющие доказательственное значение. Кроме того, у одного из задержанных найдены пропуска в государственные учреждения Республики Крым и силовые ведомства, автомобиль премиум-класса, в котором находилось два сувенирных удостоверения сотрудника несуществующих государственных органов, а также травматический пистолет и восемь патронов к нему. Еще у одного злоумышленника обнаружен револьвер и патроны к нему и к гладкоствольным ружьям 16 калибра. Следователем следственного отдела ОП № 3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.5 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В отношении одного из обвиняемых также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности и ее соучастников.

источник: пресс-служба МВД России в Крыму

