В Симферополе презентовали детскую книгу «Крымская весна» с аудиосопровождением

В Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. И. Я. Франко в Симферополе состоялась презентация детской книги с аудиосопровождением «Крымская весна», изданной министерством внутренней политики, информации и связи РК к 10-летию воссоединения Крыма с Россией. В мероприятии приняли участие заместитель министра внутренней политики, информации и связи РК Александр Дяченко, автор проекта Людмила Анисимова, редактор Олег Азарьев, автор стихов Лидия Огурцова, художник Вера Ершова, учащиеся 3-4 классов.

Из этой интересной книги вы узнаете, как сделав судьбоносный выбор, крымчане круто изменили ход истории. На референдуме жители Крыма проголосовали за воссоединение с нашей исторической Родиной – Россией. За 10 лет наш Крым стал одним лучших регионов нашей большой страны. Здесь построены Крымский мост, трасса «Таврида», новый аэропорт «Симферополь», Таврическая ТЭС, Республиканская клиническая больница им. Семашко, а также более сотен врачебных амбулаторий и ФАПов, десятки школ и детских садов, — отметил замминистра обращаясь к ребятам.

Книга для детей «Крымская весна» – это путешествие по Крымскому полуострову, который обновляется и благоустраивается в составе Российской Федерации. Герой книги – котик Крымчик, являющийся прототипом кота на памятнике «Вежливым людям» в Симферополе. Он рассказывает юным читателям о новых знаковых объектах Крыма, истории и культуре полуострова, его природе. Книга направлена на пробуждение любознательности детей, расширение кругозора ребенка, подталкивает к самостоятельному поиску информации на определенные темы, прививает любовь к малой Родине, формирует чувство гордости за Отчизну.

Аудиокнига доступна на сайте «Крымская весна».

Фото и материалы: управление информационной политики мининформ РК.