В Симферополе презентовали фотовыставку к 100-летию Фиделя Кастро

Как рассказала вице-премьер, мероприятие состоялось в рамках 2 дня VI Всероссийской конференции по финансовой грамотности и цифровизации бюджета, организованной Минфином Крыма на площадке КИПУ имени Февзи Якубова.

Более 200 человек, среди них школьники, студенты крымских техником и вузов, приняли участие в открытии фотовыставки о Фиделе Кастро и Юрии Гагарине, которая торжественно открылась в рамках VI Всероссийской научно-практической конференции по финансовой грамотности и цифровизации бюджета в Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзи Якубова, — отметила Ирина Кивико.

Зампред подчеркнула, что открытие фотовыставки прошло в рамках всероссийского масштабного проекта «От революции к звездам: 100-летие Фиделя Кастро и 65-летие полета Юрия Гагарина» Российского общества дружбы с Кубой, Дома Латинской Америки при поддержке фонда президентских грантов.

12 апреля — это событие, которое открыло эру освоения космического пространства, доказало возможность безопасного пребывания человека за пределами Земли и стимулировало развитие науки и технологий по всему миру. Эта дата символизирует торжество человеческого разума, мужества и международного сотрудничества в космосе, дата, которая говорит о величии российской науки, благодаря которому наша страна первой отправила человека в космос. Мы, крымчане, помним, что Крым сыграл ключевую роль в освоении космоса: во время первого запуска космического аппарата «Восток» с человеком на борту радиосвязь с ним обеспечивалась именно из Крыма, — прокомментировала Ирина Кивико.

В рамках 2 дня конференции в актовом зале КИПУ имени Февзи Якубова был организован периодический показ фильма, посвященного Юрию Гагарину и его визите на Остров Свободы.

Крымское отделение РОДК ежегодно проводит и будет проводить яркие и познавательные просветительские мероприятия в память о Юрии Гагарине, — подытожила Ирина Кивико.

источник: по информации пресс-службы Минфина РК