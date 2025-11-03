В Симферополе презентовали открытие выставки «Креативный Крым»

Сегодня уже с уверенностью можно говорить о том, что креативный сектор стал значимой составляющей российской экономики. Благодаря развитию этой сферы создаются новые рабочие места, совершенствуется инфраструктура, улучшается имидж и привлекательность регионов для туристов. Поэтому выставка, которую мы сегодня открываем призвана показать достижение крымского креативного сектора, и, конечно, вдохновить новых потенциальных участников отрасли, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

Экспозиция «Креативный Крым» демонстрирует реальные примеры креативного бизнеса Крыма: компании и команды представляют свои продукты, сервисы и кейсы, показывая путь от идеи к проекту и от проекта к устойчивому делу.

Посетить выставку можно в течение месяца – до 30 ноября текущего года. Это уникальная возможность для жителей и гостей Симферополя погрузиться в мир крымского креатива, познакомиться с талантливыми предпринимателями и, возможно, найти вдохновение для реализации собственных идей.

Проект подготовлен Центром «Мой бизнес» Республики Крым в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» при поддержке Совета министров Республики Крым.

источник: по информации пресс-службы Минэкономразвития РК