В Симферополе презентовали раскрашенные граффити объекты связи

5 ноября в Симферополе состоялась официальная презентация телекоммуникационных шкафов, раскрашенных в стиле граффити.

Шкафы связи украшены в рамках первого этапа проекта «Яркий город Крыма», который при поддержке администрации крымской столицы реализует крымский оператор связи «Миранда-медиа», совместно с командой московских профессиональных художников, пишущих в стиле стрит-арт — Desarte365.

Первым в списке представленных арт-объектов стал шкаф связи, расположенный на улице Беспалова в Симферополе. На нем изображен капитан милиции Сергей Беспалов, погибший при исполнении служебного долга.

Расписанный в стиле стрит-арт объект связи появился и на улице Марка Донского, где телекоммуникационное оборудование превратилось в гигантскую, двухметровую книгу, на обложке которой изображен портрет известного советского режиссера Марка Донского.

Изображение в стиле граффити украсило шкаф связи на улице Бела Куна.

По словам организатора арт-проекта Виктории Сауловой, изображение на каждом расписанном шкафу связи непосредственно связано с названием улицы, на которой расположено оборудование.

Задумывая этот арт-проект, мы хотели достичь двух целей: во-первых, сделать крымские города ярче через красочные изображения на неприметном оборудовании связи, а во-вторых, напомнить жителям города об истории улицы, на которой они живут, — рассказала Виктория Саулова.

Она также добавила, что вопрос знания истории своего города очень важен. Сегодня через этот проект и через другие инициативы, такие, как установка аннотационных табличек на улицах Симферополя, названных в честь героев СССР, повышается уровень исторических знаний жителей Крыма.

Это действительно важно, что в нашей столице уделяют внимание таким вещам: мы ежедневно видим эти шкафы и абсолютно их не замечаем. Но находятся инициативные и творческие люди, которые превращают их в объект искусства, опираясь на исторические основы наименования улиц, где расположены объекты, — отметил представитель управления культуры и культурного наследия администрации Симферополя Александр Полончук. — Благодарим организаторов и группу талантливых художников за реализацию проекта.

Desarte365 – команда художников в стиле стрит-арт, организатор всероссийских и международных фестивалей уличных видов искусства в разных городах РФ, организатор собственной школы обучения стрит-арт в рамках фестиваля «Таврида Арт»; постановщик спектакля-перформанса в Эрмитаже с участием музыкантов и художников, работающих в стиле стрит-арт. Художники раскрасили культурные центры Москвы и Московской области, опоры на трассе Таврида в Крыму. В аэропорту Симферополь размещена их работа: двадцатиметровая картина в память об Иване Айвазовском.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.