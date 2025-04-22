В Симферополе презентовали выставку-перфоманс «Декольте весны»

В Гагаринском парке Симферополя 20 апреля состоялась выставка-перформанс «Декольте весны». Известный своими оригинальными идеями крымский фотограф Александр Кадников в буквальном смысле отправил свои фотоработы в свободное плаванье, разместив их в фонтане. За плечами у фотохудожника более 30 выставок, он умеет удивить зрителей не только фотографиями, но и их презентацией. Воплотить идею автору помогали его творческие дети: Ангелина Кадникова и Кирилл Крайников.

Концепция выставки – весна, время зарождения нового, яркого, свежего. Это надежда и парадигма жизненного пространства, полет и свет. Декольте – душа на распашку, гусеница снимет рубашку и бабочки полетят во все стороны, – так о вернисаже выразился автор.

СПРАВКА:

Александр Кадников – фотограф 5-го разряда с 40-летним опытом работы. Окончил училище по классу фотодело (1985 г.). Поэт, куратор выставок. Соорганизатор и преподаватель фотошколы «СКИФ» (г. Симферополь).

Автор фотографий к 133 книгам. Выпустил три персональных фотоальбома: «The best of Крым» 2006г., «Ошейник» 2006г, «Окомiр» (Глазомер) 2008 г.

Фотокорреспондент газеты «Республика» (2014 г.) и газеты «Крымское время» (2014-2017гг.). 2015 г. – 2021 г. ведущий фотограф Государственного академического музыкального театра (Симферополь). С 2019 г. – фотокорреспондент газеты «Крымская правда».

Член Союза журналистов России и Союза театральных деятелей РФ.

автор: Анфиса Третьякова, фото автора

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