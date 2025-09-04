В Симферополе презентовали выставку про креативных предпринимателей

Как напомнила вице-премьер, 5 февраля этого года вступил в силу Федеральный закон «О развитии креативных (творческих) индустрий», предусматривающий государственную поддержку профильных предпринимателей по всей стране.

Креативный сектор стал значимой составляющей российской экономики. Благодаря развитию этой сферы создаются новые рабочие места, совершенствуется инфраструктура, приумножаются достижения культуры, улучшается имидж и привлекательность регионов для туристов. Правительство Российской Федерации утвердило Концепцию развития креативных индустрий, согласно которой долю творческих отраслей в экономике России к 2030 году планируется увеличить до 6%. Для этого будем акцентировать внимание на сильные стороны регионов и создавать условия для креативного бизнеса. При этом, напомню, в Крыму действует Креативный кластер, который уже объединил более 200 предпринимателей, – отметила Ирина Кивико.

Героями выставки стали представители 16 направлений креативной экономики: народные художественные промысла и ремёсла, арт-индустрия, культурное наследие, отдых и развлечения, мода и ювелирное дело, книжное дело, исполнительские искусства, кино, телевизионные программы и фильмы, программное обеспечение, видеоигры, медиа и СМИ, реклама и пиар, дизайн, архитектура и урбанистика, а также гастрономия и музыка.

Экспозиция в Симферопольском парке имени Тренёва продлится до 30 сентября текущего года.

Выставку подготовил Центр «Мой бизнес» Республики Крым в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» при поддержке Совета министров Республики Крым.

источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым