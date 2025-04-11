В Симферополе презентована фотовыставка, посвящённая Дню космонавтики

На выставке представлено более 30 фотографий, в том числе уникальные, посвященные деятельности Юрия Алексеевича Гагарина, его встречам с разными людьми. Фотографии показывают его как обычного человека, который любил свою семью, детей, любил свою работу, любил жизнь во всех ее проявлениях, но самое главное – глубоко любил свою Родину и стал примером беззаветной преданности Отечеству для всех нас, — подчеркнула Ирина Кивико.

В рамках торжественного открытия выставки, которая состоялась на площадке Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова (КИПУ), вице-премьер сказала, что полет первого человека в космос является важным историческим событием как для нашей страны, так и для мира в целом.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин, простой смоленский парень, совершил полет в космическое пространство. Пусть этот полет был недолгим и длился всего 108 восемь минут, около двух часов, но он проложил путь в космос будущим поколениям», — отметила Ирина Кивико.

Зампред добавила, что в Крыму помнят и чтят память Юрия Алексеевича Гагарина. Установлены памятники и бюсты, мемориальные доски, работают музеи, пополняются экспозиции.

Удалось установить один интересный факт, связанный с Евпаторией: свой последний день рождения 9 марта 1968 года Гагарин отмечал в Крыму, в городе Евпатория. В этот день также прошла его встреча с горожанами. А уже 27 марта он трагически погиб при совершении учебного полета на истребителе, — отмечает Ирина Кивико.

В своем вступлении вице-премьер упомянула о вкладе крымской земли в освоение космоса.

Нельзя не вспомнить небольшое село Витино в Сакском районе, где расположен Центр дальней космической связи, который обеспечивал устойчивый контакт, как с космонавтами, так и с искусственными спутниками. Сейчас в музее центра хранятся два уникальных документа о пребывании Гагарина. Это личный автограф в книге почетных гостей и фотография. Снимок уникальный, космонавт на нем в белой парадной форме. Надпись сделана рукой Гагарина и гласит: «Автору, по-моему, удавшегося снимка. С уважением, Ю. Гагарин, — напомнила Ирина Кивико.

Также она рассказал, что во время пребывания в Крыму Гагарин и Титов посещали самый известный в СССР пионерский лагерь «Артек», где их принимали в пионеры. По инициативе Юрия Гагарина в «Артеке» был открыт музей космонавтики.

В Симферополе находится Открытая космическая школа-лицей имени дважды героя Советского Союза Георгия Берегового. Открыт космический музей, где хранятся очень интересные экспонаты, есть даже тюбики с настоящей космической едой.

В свою очередь Ирина Кивико сообщила, что систематическую работу по популяризации памяти Юрия Гагарина в Крыму проводят активисты Крымского отделения РОДК.

Только за последние несколько лет проведена выставка фоторабот о Юрии Гагарине и пребывании его на Кубе. Была высажена аллея российско-кубинской дружбы. И это неспроста. Именно первый космонавт был и первым президентом общества дружбы СССР-Куба, а его коллегой с кубинской стороны был известный революционер и государственный деятель Эрнесто Че Гевара, который тоже бывал в Крыму», — прокомментировала Ирина Кивико.

Она добавила, что представители Крымского отделения РОДК в 2024 году посетили родину Юрия Алексеевича, город Гагарин (ранее Гжатск), где проходили торжественные мероприятия, посвященные 90-летию со дня его рождения. Были возложены цветы к памятникам первому космонавту и его матери Анне Тимофеевне.

Мероприятие сопровождалось фееричным выступлением эстрадно-духового оркестра «Джаз-бенд КИПУ» под руководством заслуженного работника культуры Крыма, кандидата искусствоведения, доцента Дилявера Муединова.

источник: по информации пресс-службы Министерства финансов РК