В Симферополе презентуют выставку живописи и графики «Цветущий Крым»

Творческий союз «Карадаг» открывает выставку живописных и графических работ современных крымских художников «Цветущий Крым» 6 мая 2026 г. в Галерее 10, расположенной на 2 и 4 этажах Торгового комплекса «Центрум» в Симферополе.

Встреча с авторами состоится в 17.00 на площадке 4 этажа Галереи 10.

Выставка работает до 6 июня 2026 года. Вход свободный.

В экспозицию вошли 20 произведений 11 художников, воспевающих неповторимую красоту крымской природы и её многоликие образы: от цветущих садов и прибрежных пейзажей до горных ландшафтов и уютных уголков полуострова. Работы выполнены в разных техниках – от классической масляной живописи до утончённой акварели и выразительного акрила – и отражают индивидуальное видение каждого автора, сохраняя при этом общую атмосферу любви к крымской земле.

Зрители смогут оценить разнообразие художественных подходов, игру света и цвета, а также прочувствовать особую эмоциональную связь художников с изображаемыми местами.

Авторы произведений:

Грищенко Татьяна, член Союза художников России.

Дьякова Татьяна.

Жаров Михаил, член Союза художников России, заслуженный художник РК.

Кропко Александр, член Союза художников России, заслуженный художник АРК, лауреат Государственной премии АРК.

Лишаева Олеся, член Союза художников России.

Павленко Анна, член Союза художников России.

Попова Людмила, член Союза художников России, Союза акварелистов России, Международного акварельного общества IWS,

Рыжкова Анна, член Союза художников России.

Черногородова Софья, член Молодежного отделения Союза художников России.

Шевчук Вероника, член Союза художников России, заслуженный художник АРК, лауреат Государственной премии РК, кандидат философских наук, доцент, член Международной академии духовных наук.

Шевчук Мария, член Союза художников России, член Русского географического общества, кандидат филологических наук, доцент.

Страница творческого союза «Карадаг» в соцсети ВКонтакте: https://vk.com/karadagart

