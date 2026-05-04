В Симферополе презентуют выставку живописи и графики "Цветущий Крым"
иллюстрация: Шевчук В.Г. Цветущий персик в дождливый день. 2023, карт., акрил, 69х71,5

Опубликовал: КрымPRESS в Выставки Крыма 12:38 04.05.2026

Творческий союз «Карадаг» открывает выставку живописных и графических работ современных крымских художников «Цветущий Крым» 6 мая 2026 г. в Галерее 10, расположенной на 2 и 4 этажах Торгового комплекса «Центрум» в Симферополе.

Встреча с авторами состоится в 17.00 на площадке 4 этажа Галереи 10.

Выставка работает до 6 июня 2026 года. Вход свободный.

В экспозицию вошли 20 произведений 11 художников, воспевающих неповторимую красоту крымской природы и её многоликие образы: от цветущих садов и прибрежных пейзажей до горных ландшафтов и уютных уголков полуострова. Работы выполнены в разных техниках – от классической масляной живописи до утончённой акварели и выразительного акрила – и отражают индивидуальное видение каждого автора, сохраняя при этом общую атмосферу любви к крымской земле.

Зрители смогут оценить разнообразие художественных подходов, игру света и цвета, а также прочувствовать особую эмоциональную связь художников с изображаемыми местами.

Авторы произведений:

  • Грищенко Татьяна, член Союза художников России.
  • Дьякова Татьяна.
  • Жаров Михаил, член Союза художников России, заслуженный художник РК.
  • Кропко Александр, член Союза художников России, заслуженный художник АРК, лауреат Государственной премии АРК.
  • Лишаева Олеся, член Союза художников России.
  • Павленко Анна, член Союза художников России.
  • Попова Людмила, член Союза художников России, Союза акварелистов России, Международного акварельного общества IWS,
  • Рыжкова Анна, член Союза художников России.
  • Черногородова Софья, член Молодежного отделения Союза художников России.
  • Шевчук Вероника, член Союза художников России, заслуженный художник АРК, лауреат Государственной премии РК, кандидат философских наук, доцент, член Международной академии духовных наук.
  • Шевчук Мария, член Союза художников России, член Русского географического общества, кандидат филологических наук, доцент.

Страница творческого союза «Карадаг» в соцсети ВКонтакте: https://vk.com/karadagart

