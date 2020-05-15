В Симферополе приняты меры дополнительной поддержки для хозяйствующих субъектов

Внесены изменения в решение 16-й сессии Симферопольского городского совета II созыва от 16.04.2020 № 147 касательно мер поддержки хозяйствующих субъектов и иных лиц, осуществляющих торговую деятельность и оказание услуг на территории крымской столицы.

Принятое решение позволит освободить хозяйствующих субъектов от уплаты 50% платы по заключенным договорам на размещение нестационарных торговых объектов, работа которых не была приостановлена Указом Главы Республики Крым, на период с 28 марта текущего года до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки и отмены ограничений деятельности, — цитирует пресс-служба начальника управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Олега Симонова.

Кроме того, по словам Олега Симонова, хозяйствующим субъектам, которые согласно заключенных договоров предоставляют торговые места на ежедневных ярмарках, ярмарках выходного дня, подземных пешеходных переходах, рекомендовано рассмотреть возможность освобождения от уплаты 50% платы по заключенным договорам лиц, работа которых не была приостановлена Указом Главы Республики Крым.