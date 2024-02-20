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В Симферополе приступили к благоустройству дворов

В Симферополе приступили к благоустройству дворов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма, Симферополь 13:31 20.02.2024

Погода позволяет.

В Симферополе началось весеннее (ничего, что февраль на дворе, погода позволяет) благоустройство дворов. По информации администрации города, работы ведутся уже на 10 объектах. Содержание – не «побелить-замазать».

Во дворах будут проводить работы по замене асфальта, укладке тротуарной плитки, будут установлены малые архитектурные формы и спортивные площадки, — отметили в администрации.

Городские власти также обещают озеленение дворов, но чуть позднее, по окончании основных строительных работ.

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В Симферополе приступили к благоустройству дворов В Симферополе приступили к благоустройству дворов В Симферополе приступили к благоустройству дворов В Симферополе приступили к благоустройству дворов В Симферополе приступили к благоустройству дворов В Симферополе приступили к благоустройству дворов В Симферополе приступили к благоустройству дворов

Фото: администрация Симферополя.

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