В Симферополе привели в порядок проспект Победы

Об итогах работ по благоустройству на проспекте Победы в Симферополе рассказал директор МБУ «Город» Антон Подабед.

За неделю площадь занижения газонов составила 950 квадратных метров, газонная трава высеяна на 6 360 метрах квадратных. Сегодня в ночь будем производить полив. Вывезено 900 метров кубических грунта. На сегодняшний день работы по занижению газонов продолжаются на территории от Бородинского кольца до улицы Кечкеметской. Также организована очистка подбордюрной полосы и сбор случайного мусора, — сказал Антон Подабед.

Директор МБУ «Город» добавил, что при занижении уровня газонов выполняется вывоз излишков грунта и строительного мусора, на отдельных участках ведётся его выравнивание и засыпка ям.

Демонтируем также бетонные основания, которые при сносе незаконных рекламных конструкций было невозможно убрать с помощью крана, — добавил Антон Подабед.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.