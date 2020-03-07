Горячие новости
Главная | Инфраструктура Крыма | Благоустройство Крыма | В Симферополе привели в порядок проспект Победы

crimeapress_news

В Симферополе привели в порядок проспект Победы

В Симферополе привели в порядок проспект Победы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 20:12 07.03.2020

Об итогах работ по благоустройству на проспекте Победы в Симферополе рассказал директор МБУ «Город» Антон Подабед.

За неделю площадь занижения газонов составила 950 квадратных метров, газонная трава высеяна на 6 360 метрах квадратных. Сегодня в ночь будем производить полив. Вывезено 900 метров кубических грунта. На сегодняшний день работы по занижению газонов продолжаются на территории от Бородинского кольца до улицы Кечкеметской. Также организована очистка подбордюрной полосы и сбор случайного мусора, — сказал Антон Подабед.

В Симферополе привели в порядок проспект Победы

Директор МБУ «Город» добавил, что при занижении уровня газонов выполняется вывоз излишков грунта и строительного мусора, на отдельных участках ведётся его выравнивание и засыпка ям.

Демонтируем также бетонные основания, которые при сносе незаконных рекламных конструкций было невозможно убрать с помощью крана, — добавил Антон Подабед. 

В Симферополе привели в порядок проспект Победы

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

В Симферополе привели в порядок проспект Победы

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.