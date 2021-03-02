В Симферополе приводят в порядок улично-дорожную сеть

В Симферополе в ежедневном режиме ведутся работы по текущему содержанию элементов улично-дорожной сети города. Об этом сообщил директор МБУ «Город» Антон Гумен. В частности, коммунальщики выполнили работы по монтажу и демонтажу дорожных знаков, а также пешеходных ограждений.

Так, на проспекте Победы, улицах Киевская, Беспалова, Горького и Севастопольская был выполнен монтаж 86 погонных метров пешеходных ограждений, на последней работники также выполнили демонтаж аналогичных конструкций. На улицах Гагарина, Садовая и Куйбышева была выполнена покраска пешеходных ограждений, ремонт конструкций – на улицах Киевская, Беспалова, Гагарина и проспекте Победы.

Кроме того, на улицах Ломоносова, Воровского, Пролетарская и Караимская была произведена очистка и промывка сетей ливневой канализации, а также ремонт дождеприемников на улицах Донская, Железнодорожная, Ковыльная и проспекте Кирова.

На прошедшей неделе работники учреждения осуществили работы по монтажу дорожных знаков на улице Героев Сталинграда и проспекте Кирова, и демонтажу на улице Москалёва. В то же время, на улицах Героев Сталинграда, Гоголя, Пушкина и проспектах Победы, Кирова произвели ремонт и очистку 135 дорожных знаков, – рассказал Антон Гумен.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.