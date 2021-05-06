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В Симферополе продолжается благоустройство сквера Сергия Радонежского

В Симферополе продолжается благоустройство сквера Сергия Радонежского

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Симферополя 12:38 06.05.2021

В Симферополе продолжается благоустройство сквера имени Святого Сергия Радонежского. Деньги (12,8 млн. рублей) на реализацию проекта благоустройства сквера были выделены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В Симферополе продолжается благоустройство сквера Сергия Радонежского

Подрядная организация ведет работы согласно графику, отставаний не наблюдается. Все работы выполняются в установленные контрактом сроки. На сегодняшний день на объекте выполнен основной объем работ по укладке тротуарной плитки. Также рабочие проводят подготовку к монтажу опор электроосвещения. Планируемая дата сдачи объекта установлена на 1 июля текущего года. Привлеченной организацией, уполномоченной на осуществление функций строительного контроля, ежедневно осуществляются контрольные мероприятия, — рассказали в администрации крымской столицы.

В Симферополе продолжается благоустройство сквера Сергия Радонежского

По завершению строительных работ, согласно проекту, в зеленой зоне будут высажены новые деревья и кустарники, добавлены клумбы с цветами, установлены скамейки и урны, а также восстановлена аллея роз, которая была заложена автономией болгар.

В Симферополе продолжается благоустройство сквера Сергия Радонежского

Интересно, что в сквере уже установлены камеры видеонаблюдения, которые позволяют в любое время наблюдать за ходом работ.

В Симферополе продолжается благоустройство сквера Сергия Радонежского

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

В Симферополе продолжается благоустройство сквера Сергия Радонежского

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