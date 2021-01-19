В Симферополе продолжается борьба с последствиями непогоды  

Третий день в Симферополе — морозы и снегопад, на дорогах образуется гололёд. В сложившихся условиях МБУ «Город» продолжает вести активную борьбу со сложными погодными условиями. Об этом сообщил заместитель главы администрации Симферополя Валентин Демидов.

По его информации, за истекшие сутки на улицах города работали 13 комбинированных дорожных машин, в том числе, 6 единиц предоставлено ГКУ РК «Служба автомобильных дорог РК». Основная задача – расчистить город к утру, чтобы на дорогах не создавался коллапс, все основные транспортные магистрали были проездными и последствия непогоды не приводили к аварийным ситуациям.

На сегодняшний день мы дополнительно выводим в работу 4 единицы комбинированных дорожных машин, которые были переданы нам по программе министерства транспорта. Данная техника непосредственно предназначена для уборки снега, что облегчит задачу коммунальным службам и даст возможность использовать их в период ухудшения погодных условий, – рассказал Валентин Демидов.

По его информации, в прошлом году была реализована программа, в рамках которой муниципалитетам Крыма было передано около 174 единиц дорожной техники. В том числе, городу Симферополю передано 18 единиц, 4 из которых — комбинированные дорожные машины.