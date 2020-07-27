В Симферополе продолжается чистка русла реки Салгир

Работы по очистке русла реки Салгир в Симферополе выполняются в ежедневном режиме. Об этом сообщил директор МБУ «Город» Виталий Стешенко.

После выпадения обильных осадков работаем в усиленном режиме. К очистке русла Салгира сегодня было привлечено 15 сотрудников предприятия и две единицы техники. Особое внимание уделяется уборке под мостовыми сооружениями, где скапливается наибольшее количество мусора и возникают трудности пропуска водного потока, — рассказал он.

Виталий Стешенко подчеркнул, что работы по очистке русла реки Салгир выполняются по графику. На очистку русла рабочие выходят ежедневно. Работы проходят на различных участках реки.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.