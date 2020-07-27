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В Симферополе продолжается чистка русла реки Салгир

В Симферополе продолжается чистка русла реки Салгир

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 20:35 27.07.2020

Работы по очистке русла реки Салгир в Симферополе выполняются в ежедневном режиме. Об этом сообщил директор МБУ «Город» Виталий Стешенко.

В Симферополе продолжается чистка русла реки Салгир

После выпадения обильных осадков работаем в усиленном режиме. К очистке русла Салгира сегодня было привлечено 15 сотрудников предприятия и две единицы техники. Особое внимание уделяется уборке под мостовыми сооружениями, где скапливается наибольшее количество мусора и возникают трудности пропуска водного потока, — рассказал он.

В Симферополе продолжается чистка русла реки Салгир

Виталий Стешенко подчеркнул, что работы по очистке русла реки Салгир выполняются по графику. На очистку русла рабочие выходят ежедневно. Работы проходят на различных участках реки.

В Симферополе продолжается чистка русла реки Салгир

В Симферополе продолжается чистка русла реки Салгир

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

В Симферополе продолжается чистка русла реки Салгир

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