В Симферополе продолжается ямочный ремонт дорог

По словам начальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя Якуба Зейтулаева, с наступлением благоприятных погодных условий в Симферополе начались работы по ямочному ремонту дорог, которые проводит муниципальное бюджетное учреждение «Город». За прошедшую неделю ремонт покрытия был выполнен на восьми улицах.

С учётом низкой загруженности симферопольских улиц сотрудники МБУ «Город» активно ведут ямочный ремонт дорожного покрытия. С начала недели горячим асфальтом восстановлена проезжая часть на улице Чапаева и площади Куйбышева общей площадью 350 метров квадратных, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Якуба Зейтулаева.

Кроме того, говорит чиновник, на улицах Калинина, Маяковского, Жигалина, Кечкеметская, в переулке Советском и на проспекте Победы бригада «Города» устранила повреждения покрытия проезжей части пневмонабрызгом площадью порядка 400 метров квадратных.

Ямочный ремонт — временная мера, позволяющая оперативно ликвидировать дефекты дорожного полотна, и не допустить его разрушения в дальнейшем, — пояснил начальник департамента.

В текущем году в Симферополе, отмечают в местной администрации, отремонтируют 20 улиц за счёт средств национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

фото: пресс-служба администрации Симферополя