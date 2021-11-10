В Симферополе продолжается ярмарочный марафон

6 и 7 ноября в Симферополе состоялась расширенная сельскохозяйственная ярмарка, в которой приняли участие порядка 140 крымских товаропроизводителей. Об этом сообщил начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации крымской столицы Олег Симонов. По его словам, на ярмарочных площадках была представлена высококачественная продукция крымских аграриев, в том числе товары крестьянско-фермерских хозяйств и граждан, которые ведут личные подсобные хозяйства.

140 производителей сельскохозяйственных товаров из всех регионов Крыма имели возможность реализовать в Симферополе порядка 110 тонн своей продукции. Фермеры работают без посредников, поэтому цены на ярмарке в среднем на 15-20% ниже рыночных, — отметил Олег Симонов. — На торговых площадках был представлен разнообразный ассортимент сельскохозяйственной продукции: свежее мясо, колбасные изделия, молочная продукция, рыба, яйца, овощи, фрукты, крупы, растительное масло, зелень и другие натуральные, полезные и вкусные продукты.

Чиновник уточнил, что на ярмарке соблюдаются все меры профилактики распространения коронавирусной инфекции. Реализаторы работают в масках и перчатках, в наличии имеются дезинфицирующие средства. Между торговыми точками соблюдается социальная дистанция. Покупатели без масок не обслуживаются.

В следующий раз (уже в ближайшую субботу) в крымской столице ярмарочные мероприятия пройдут на постоянных торговых площадках:

ул. Киевская, 177 (напротив МБОУ «Симферопольская академическая гимназия»);

ул. Кечкеметская/ул. Бела Куна (стоянка ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым»);

ул. Севастопольская, 80/3 (дублирующий проезд).

ул. Ракетная, 10;

микрорайон Каменка, ул. Крымской весны, 31.

Фото: администрация Симферополя.