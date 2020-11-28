В Симферополе продолжается капремонт дорожного покрытия на улицах Битакской, Коцюбинского и Будённого

В Симферополе в 2020 году планируется отремонтировать 37 участков улично-дорожной сети города, из которых на 20 объектах основные работы уже завершены, по остальным ремонтные работы ещё ведутся. Об этом сообщила заместитель главы администрации крымской столицы Вероника Глоба.

Подрядчиком завершены работы по укладке верхнего слоя асфальта на улице Битакская. К обустройству тротуаров планируется приступить в следующем году, — уточнила она.

Возобновлены дорожные работы на ул. Коцюбинского.

Работы на объекте улично-дорожной сети некоторое время не велись, в связи с тем, что к новому строящемуся жилому комплексу была необходима прокладка сетей инженерно-технического обеспечения. По состоянию на 27 ноября на улице Коцюбинского выполнено фрезерирование асфальтобетонного покрытия, а также установлен бортовой камень. В ближайшее время рабочие приступят к укладке асфальта, — рассказала Вероника Глоба.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.