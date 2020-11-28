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В Симферополе продолжается капремонт дорожного покрытия на улицах Битакской, Коцюбинского и Будённого

В Симферополе продолжается капремонт дорожного покрытия на улицах Битакской, Коцюбинского и Будённого

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 18:43 28.11.2020

В Симферополе в 2020 году планируется отремонтировать 37 участков улично-дорожной сети города, из которых на 20 объектах основные работы уже завершены, по остальным ремонтные работы ещё ведутся. Об этом сообщила заместитель главы администрации крымской столицы Вероника Глоба.

В Симферополе продолжается капремонт дорожного покрытия на улицах Битакской, Коцюбинского и Будённого

Подрядчиком завершены работы по укладке верхнего слоя асфальта на улице Битакская. К обустройству тротуаров планируется приступить в следующем году, — уточнила она.

В Симферополе продолжается капремонт дорожного покрытия на улицах Битакской, Коцюбинского и Будённого

Возобновлены дорожные работы на ул. Коцюбинского.

В Симферополе продолжается капремонт дорожного покрытия на улицах Битакской, Коцюбинского и Будённого

Работы на объекте улично-дорожной сети некоторое время не велись, в связи с тем, что к новому строящемуся жилому комплексу была необходима прокладка сетей инженерно-технического обеспечения. По состоянию на 27 ноября на улице Коцюбинского выполнено фрезерирование асфальтобетонного покрытия, а также установлен бортовой камень. В ближайшее время рабочие приступят к укладке асфальта, — рассказала Вероника Глоба. 

В Симферополе продолжается капремонт дорожного покрытия на улицах Битакской, Коцюбинского и Будённого

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

В Симферополе продолжается капремонт дорожного покрытия на улицах Битакской, Коцюбинского и Будённого

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