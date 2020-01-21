В Симферополе продолжается снос незаконных билбордов

В Симферополе продолжается снос незаконных конструкций внешней рекламы. Демонтаж осуществляется с привлечением рабочих бригад МБУ «Город», а также самими собственниками рекламных щитов. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Симферополя Сергей Бажан.

По его информации, на проспекте Победы продолжается демонтаж рекламных конструкций, установленных с нарушением законодательства. В общей сложности, на данном участке установлено 50 подобных объектов.

На данный момент на проспекте Победы демонтировано уже более 30 билбордов. 13 из них снесено силами собственников. Работы по демонтажу рекламных конструкций продолжились и ночью, – отметил Сергей Бажан.

Чиновник добавил, что после проспекта Победы подобные мероприятия продолжатся на других улицах города.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.