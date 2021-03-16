В Симферополе продолжается снос незаконных нестационарных торговых объектов

В Симферополе произведён принудительный снос трёх нестационарных торговых объектов (НТО), незаконно расположенных по адресам: улица Героев Сталинграда, 3-А, улица Объездная, 10-Б и ул. Беспалова/Генерала Родионова. Об этом рассказал начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации крымской столицы Олег Симонов.

По его информации, управлением торговли и бытового обслуживания населения на постоянной основе проводится работа по выявлению неправомерно размещённых нестационарных торговых объектов на территории крымской столицы.

Ранее материалы по данным объектам были рассмотрены муниципальной комиссией по демонтажу, установлена и подтверждена незаконность их размещения, после чего принято соответствующее решение и вынесено постановление об их демонтаже. Собственники незаконных НТО были уведомлены о предстоящем сносе в установленном законодательством порядке. Если владельцы не сносят торговые объекты добровольно, то силами МБУ «Город» осуществляется их демонтаж в принудительном порядке, — отметил Олег Симонов.

Фото: администрация Симферополя.