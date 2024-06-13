 В Симферополе продолжается благоустройство Екатерининского сада  

В Симферополе продолжаются работы по благоустройству Центрального парка культуры и отдыха «Екатерининский сад». Благоустройство проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

В Екатерининском саду заменят плиточное покрытие и инженерные сети, установят малые архитектурные формы и уличную мебель, проведут работы по озеленению.

Кроме этого, в рамках проекта предусмотрено устройство игрового поля и замена покрытия на спортивной площадке.

В парке уже обновили 5 000 квадратных метров плиточного покрытия, выполняется замена инженерных сетей, завершается ремонт трибун спортивной площадки, а также проведены работы по установке бордюрного камня на более чем на 90%, — рассказали в администрации крымской столицы.

Кроме того, подрядной организацией проведена работа по монтажу элементов обновленной ротонды. Обновленная ротонда будет состоять из 8 колонн высотой 3,3 метра, с диаметром купола 4,8 метра.

Фото: администрация Симферополя.