В Симферополе продолжается демонтаж незаконных рекламных конструкций

источник: пресс-служба администрации Симферополя
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С тегами: инфраструктура Крыма
Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 19:43 18.09.2024
В крымской столице силами муниципального бюджетного учреждения «Город» проводятся мероприятия по демонтажу рекламных конструкций. Об этом сообщил исполняющий обязанности МБУ «Город» Роман Гусынин.
По его информации, в настоящее время демонтаж баннеров и иных рекламных конструкций осуществляется на улицах Пролетарская, Чехова и Воровского. Всего за прошедшую неделю специалисты выполнили демонтаж более 50 рекламных конструкций.
Данные работы выполняются на регулярной основе и находятся под постоянным контролем администрации города. Мониторинг улиц профильными специалистами администрации на предмет выявления незаконной рекламы ведется ежедневно, — отмечает Роман Гусынин.
Кроме того, он отметил, что на территории Симферополя существуют правила, а также стилистические и архитектурные стандарты размещения рекламы. Для того чтобы публично предлагать любые товары и услуги в соответствии с законом, необходимо обратиться в Управление наружной рекламы и информации для получения соответствующего разрешения.
источник: пресс-служба администрации Симферополя
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С тегами: инфраструктура Крыма
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