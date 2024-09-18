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В Симферополе продолжается демонтаж незаконных рекламных конструкций
фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе продолжается демонтаж незаконных рекламных конструкций

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 19:43 18.09.2024

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источник: пресс-служба администрации Симферополя 

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