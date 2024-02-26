Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Транспорт Крыма | В Симферополе продолжается обрезка деревьев. Какие улицы будут перекрыты во вторник
актуально в республике
В Симферополе продолжается обрезка деревьев. Какие улицы будут перекрыты во вторник
Фото: ВК

В Симферополе продолжается обрезка деревьев. Какие улицы будут перекрыты во вторник

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 22:00 26.02.2024

Внимание! Временное ограничение движения.

В Симферополе, в связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 7:30 до 00:00 27 февраля будет ограничено движение на участках улиц:

— ул. Сергеева-Ценского (от улицы Севастопольская улицы до улицы Кавказская);

— ул. Крылова (от улицы Турецкая до улицы Караимская).

— ул. Гоголя (от улицы Крейзера до улицы Павленко).

Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу.

Мало того, временно меняются маршруты движения автобусов №4, №8, №69.

В связи с проведением работ по обрезке деревьев 27.02.2024 по ул. Крылова на участке от пересечения с ул. Турецкой до ул. Караимской, движение автобусов в обратном направлении по муниципальному автобусному маршруту № 4 «Неаполь Скифский – Льдозаводское» будет осуществляться по пр. Кирова, пл. Амет-Хана Султана, ул. Козлова, ул. Караимская.

Движение автобусов в обратном направлении по муниципальному автобусному маршруту № 8 «ул. 51-й Армии – парк им. Тренева (ул. Самокиша)» будет осуществляться по пр. Кирова, пл. Амет – Хана Султана, ул. Козлова, ул. Караимская.

Движение автобусов в прямом направлении по муниципальному автобусному маршруту № 69 «Пневматика – мкрн. Загородный (ул. Ковыльная)» будет осуществляться по ул. Севастопольской, пр. Кирова, — сообщили в администрации крымской столицы.

 

Просмотры: 2 119

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: транспорт в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
транспорт в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.