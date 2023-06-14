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В Симферополе продолжается строительство детского сада на 350 мест. Обещают сдать осенью

В Симферополе продолжается строительство детского сада на 350 мест. Обещают сдать осенью

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Симферополя, Строительство в Крыму 13:21 14.06.2023

Строительная готовность объекта — 69%.

В Симферополе, в микрорайоне «Залесье» продолжается строительство дошкольного образовательного учреждения на 350 мест. По информации минстроя РК, к работам здесь приступили в сентябре 2021 года. Строительная готовность объекта составляет 69%.

В настоящее время ведутся работы по монтажу системы вентиляции 3-го корпуса и электропроводки 3-го корпуса, системы отопления 3-го корпуса, холодного и горячего водоснабжения, выполняется штукатурка стен лестниц и шпаклёвка стен, производится устройство внутриплощадочных сетей водопровода и сетей электроснабжения, — рассказали в министерстве строительства и архитектуры РК.

Детсад строят в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы. Стоимость строительства составляет 637 млн. рублей. Завершение работ запланировано в III квартале 2023 года.

В Симферополе продолжается строительство детского сада на 350 мест. Обещают сдать осенью

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