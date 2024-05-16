В Симферополе продолжается строительство поликлиники. Финансирование на строительство поликлиники на улице Балаклавской выделено в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» нацпроекта «Здравоохранение» в размере 835 млн рублей. По информации Главного управления по реализации национальных проектов, строительная готовность составляет – 35%.

Подрядной организацией ООО СК «СпортСтрой» в настоящее время выполнены работы по устройству перекрытий, колонн, стен и лестниц.

Продолжаются работы по монтажу систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения, монтаж емкости для воды в помещении насосной, по устройству внутренней и наружной отделки, кровли. Планируется выравнивание лестничных маршей, обратная засыпка подпорной стены и площадки под благоустройство, — отметили в региональном офисе Главного управления по реализации нацпроектов.

Новая симферопольская поликлиника предусматривает 60 кабинетов для приема пациентов и проведения лабораторных исследований. Общая площадь составит 1 178 кв. метров.

Уточняется, что медучреждение оснастят современным медицинским оборудованием, которое позволит проводить компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию и рентгенологические исследования.