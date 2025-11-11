Прямо сейчас:
В Симферополе продолжается строительство школы на 500 мест
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В Симферополе продолжается строительство школы на 500 мест

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:20 11.11.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк проинспектировал строительство общеобразовательной школы на 500 мест в микрорайоне «Марьино» Симферополя.

На сегодняшний день строительная готовность составляет 20%, — отметил председатель Правительства. 

По словам Юрия Гоцанюка, ранее заключённый контракт с подрядной организацией был расторгнут в одностороннем порядке из-за нарушений условий договора.

В рамках государственного контракта проводится обследование технического состояния здания, включая несущие конструкции. Параллельно ведутся подготовительные работы, демонтаж кровли, оконных блоков, простенков и парапетов, а также устройство временных подъездных путей.

Завершение строительно-монтажных работ запланировано на декабрь 2026 года. Получение заключения о соответствии и подписание акта сдачи-приёмки объекта ожидается в первом квартале 2027 года.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Просмотры: 13

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

