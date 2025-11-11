В Симферополе продолжается строительство школы на 500 мест

На сегодняшний день строительная готовность составляет 20%, — отметил председатель Правительства.
По словам Юрия Гоцанюка, ранее заключённый контракт с подрядной организацией был расторгнут в одностороннем порядке из-за нарушений условий договора.
В рамках государственного контракта проводится обследование технического состояния здания, включая несущие конструкции. Параллельно ведутся подготовительные работы, демонтаж кровли, оконных блоков, простенков и парапетов, а также устройство временных подъездных путей.
Завершение строительно-монтажных работ запланировано на декабрь 2026 года. Получение заключения о соответствии и подписание акта сдачи-приёмки объекта ожидается в первом квартале 2027 года.
