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В Симферополе продолжается восстановление уличного освещения

В Симферополе продолжается восстановление уличного освещения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Инфраструктура Крыма, Симферополь 18:29 20.06.2024

Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Горсвет» восстанавливают наружное освещение в Симферополе. Работы ведутся в переулках Линейном и Пехотинцев. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора учреждения Владимир Артемоненко.

В Симферополе продолжается восстановление уличного освещения

По его информации, в работах задействованы 2 бригады по 6 человек. После проведения комплекса работ на этих участках специалисты приступят к восстановлению сетей освещения в проезде Линейном и переулке Ракетном.

Результатом комплекса мероприятий станет полностью освещенный микрорайон улицы Ракетной. Работы проводим согласно графику. Завершить планируем к концу этого месяца, — отметил Владимир Артемоненко.

В Симферополе продолжается восстановление уличного освещения

Также он добавил, что специалисты ежедневно выполняют комплекс мероприятий по обслуживанию функционирующих сетей освещения. Параллельно ведутся работы и на аварийных вызовах. Ранее восстановление освещения было выполнено на переулке Битумный.

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В Симферополе продолжается восстановление уличного освещения

Фото: администрация Симферополя.

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