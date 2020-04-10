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В Симферополе продолжают обновлять дорожную разметку

В Симферополе продолжают обновлять дорожную разметку

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 13:03 10.04.2020

О том, что в Симферополе в рамках содержания улично-дорожной сети ежедневно выполняется обновление дорожной разметки на центральных и проездных улицах, сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Якуб Зейтулаев. По словам специалиста, работы выполняются в вечернее и ночное время в целях обеспечения удобства участников дорожного движения.

За последние сутки новая дорожная разметка «разделительная полоса» появилась на улицах Карла Маркса, Жуковского и Горького. Нанесение разметки выполняет подрядная организация, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Якуба Зейтулаева. — На следующей неделе работы продолжаться на улицах Киевская, Севастопольская, Балаклавская и на проспекте Кирова.

Кроме того, силами муниципального бюджетного учреждения «Город» выполняется обновление дорожной разметки «пешеходный переход» вблизи учебных учреждений.

На улице Киевская, проспектах Кирова и Победы сотрудники «Города» наносят горизонтальную дорожную разметку вблизи остановок общественного транспорта, — говорит Якуб Зейтулаев.

В Симферополе продолжают обновлять дорожную разметку В Симферополе продолжают обновлять дорожную разметку В Симферополе продолжают обновлять дорожную разметку В Симферополе продолжают обновлять дорожную разметку

фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе продолжают обновлять дорожную разметку

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