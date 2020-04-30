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В Симферополе продолжат реконструкцию набережной вдоль реки Салгир
фото: Илья Изотов ("Российская газета")

В Симферополе продолжат реконструкцию набережной вдоль реки Салгир

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:36 30.04.2020

О том, что власти Симферополя намерены продолжить реконструкцию набережной вдоль реки Салгир, на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» сообщила глава Симферопольской администрации Елена Проценко. В рамках работ планируется благоустроить территорию от гостиницы «Москва» до Ялтинского объездного шоссе, а также провести ремонт и благоустройство на участке от кинотеатра «Космос» до Евпаторийского шоссе. Также на этом участке предполагается очистить русло реки.

На благоустройство от гостиницы «Москва» в сторону объездной предусмотрено 24 миллиона рублей, а на чистку русла реки, а также ремонтные работы и благоустройство набережной на отрезке от кинотеатра «Космос» до Евпаторийского шоссе — около 300 миллионов рублей, — сообщает «Российская газета».

При этом, отмечают журналисты «РГ», Елена Проценко отказалась назвать сроки начала работ, сославшись на то, что городским властям пришлось перераспределить бюджетные средства для поддержки малого и среднего бизнеса из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Но сметы и эскизные проекты есть, — заключила чиновник.

В прошлом году в Симферополе провели реконструкцию большей части набережной Салгира протяженностью 14 километров. В рамках контракта на сумму 498,3 миллиона рублей подрядчик расчистил русло реки, уложил гранитную и тротуарную плитку, установил поребрики и бордюры, утраченные чугунные ограждения, провел монтаж наружного освещения и светодиодных светильников, установил малые архитектурные формы.

В этом году вдоль Салгира намечено высадить 100 крупномерных деревьев в соответствии с уже готовым дендропланом, а также установить на набережной в предусмотренных местах уличную мебель. Ранее в мэрии заявили о планах продолжить благоустройство набережной на всем протяжении в границах Симферополя и уточнили, что подрядчика реконструкции на следующем этапе выберут по результатам новых конкурсных процедур, — сообщает «Российская  газета».

Источник: «Российская газета»

В Симферополе продолжат реконструкцию набережной вдоль реки Салгир

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