В Симферополе продолжают работы по благоустройству дворов

В рамках Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках государственной программы РК «Формирование комфортной городской среды» в Симферополе ремонтируют 10 дворовых территорий.
Капитальный ремонт проводится в 10 дворах Симферополя:
- ул. Глухова, 31,33/2,
- ул. 1-й Конной Армии, 11,
- ул. Семашко, 11, 13, 17,
- ул. Набережная, 83А,
- ул. Мате Залки, 5 а, 5 б,
- ул. Чехова, 8/16,
- ул. Куйбышева, 60,
- ул. Трубаченко, 3, 5,
- ул. Севастопольская, 24/1,
- ул. Жидкова, 65, Ангарская, 38, 36.
Подрядные организации проводят работы по замене бортового камня, асфальтированию, обустраивают парковки и озеленяют, а также устанавливают системы освещения и видеонаблюдения, — рассказали в администрации крымской столицы.
Также работы ведутся по установке игровых комплексов и подготовке основания под асфальтирование проезжей части и парковок. Планируемый срок завершения строительно-монтажных работ — до 1 июля.
Фото: администрация Симферополя.
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С тегами: благоустройство Крыма