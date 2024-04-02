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В Симферополе продолжают работы по благоустройству дворов

В Симферополе продолжают работы по благоустройству дворов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:59 02.04.2024

В рамках Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках государственной программы РК «Формирование комфортной городской среды» в Симферополе ремонтируют 10 дворовых территорий.

В Симферополе продолжают работы по благоустройству дворов

Капитальный ремонт проводится в 10 дворах Симферополя:

  • ул. Глухова, 31,33/2,
  • ул. 1-й Конной Армии, 11,
  • ул. Семашко, 11, 13, 17,
  • ул. Набережная, 83А,
  • ул. Мате Залки, 5 а, 5 б,
  • ул. Чехова, 8/16,
  • ул. Куйбышева, 60,
  • ул. Трубаченко, 3, 5,
  • ул. Севастопольская, 24/1,
  • ул. Жидкова, 65, Ангарская, 38, 36.
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В Симферополе продолжают работы по благоустройству дворов

Подрядные организации проводят работы по замене бортового камня, асфальтированию, обустраивают парковки и озеленяют, а также устанавливают системы освещения и видеонаблюдения, — рассказали в администрации крымской столицы.

В Симферополе продолжают работы по благоустройству дворов

Также работы ведутся по установке игровых комплексов и подготовке основания под асфальтирование проезжей части и парковок. Планируемый срок завершения строительно-монтажных работ — до 1 июля.

В Симферополе продолжают работы по благоустройству дворов

Фото: администрация Симферополя.

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