Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Симферополе продолжают воевать со стихийными торговцами
Новости Республики
В Симферополе продолжают воевать со стихийными торговцами
фото: скрин видео пресс-службы администрации Симферополя

В Симферополе продолжают воевать со стихийными торговцами

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:03 08.12.2025

Узнайте больше:  4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы и Введенские ярмарки

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

Просмотры: 2 118

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.