В Симферополе продолжают воевать со стихийными торговцами

В крымской столице продолжаются плановые рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов несанкционированной торговли. Об этом сообщил начальник отдела по выявлению и пресечению торговли и оказания услуг без правовых оснований Белял Исмаилов.

Специалисты администрации совместно с сотрудниками органов внутренних дел провели межведомственный рейд на улице Киевской, в районе рынка «Привоз». В отношении граждан, осуществлявших незаконную торговлю без соответствующих разрешений, составлены административные протоколы. Реализуемая продукция изъята из оборота.

По словам Беляла Исмаилова, борьба со стихийной торговлей является важной частью работы по обеспечению правопорядка, поддержанию санитарного состояния и эстетического облика Симферополя:

Мы проводим системную работу по пресечению фактов незаконной торговли, чтобы защитить интересы добросовестных предпринимателей, обеспечить безопасность горожан и создать комфортные условия для жителей и гостей столицы Крыма, — подчеркнул он.

С начала 2025 года на территории города проведено более 300 рейдовых мероприятий, составлено порядка 2100 административных протоколов.

Администрация города напоминает, что торговая деятельность должна осуществляться исключительно в специально отведённых местах и с соблюдением всех требований действующего законодательства. Работа по пресечению стихийной торговли будет продолжена на постоянной основе.

источник: пресс-служба администрации Симферополя