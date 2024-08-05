В Симферополе продолжаются работы по ликвидации очагов амброзии

В Симферополе продолжается борьба с карантинным сорняком амброзия полыннолистная. Об этом рассказал глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.

По его информации, в 2024 году департаментом городского хозяйства был заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на проведение работ по ликвидации очагов амброзии полыннолистной. Для борьбы с карантинным сорняком в городе применяются химический и комбинированный способы.

Работы проведены вдоль набережной реки Салгир, в микрорайонах Белое-5, Белое-4, а также на массиве Каменка и других адресах Симферополя.

Работы в этом направлении мы ведем на постоянной основе. Всего на данный момент химическим способом обработаны 291 114, 25 квадратных метров. Кроме того, специалисты регулярно проводят мониторинг территорий для выявления новых очагов амброзии. Также во внимание принимаются все заявки жителей крымской столицы при выявлении участков, зараженных этим карантинным растением, — подчеркивает Михаил Афанасьев.

Также он добавил, что комбинированным способом, обработаны 595 774,42 квадратных метров.

Все работы проводятся по заявкам из Департамента городского хозяйства администрации города.

Справка: Амброзия — один из самых опасных аллергенов. Кроме того, один из сложных для борьбы сорняков. Она забирает значительную часть питательных веществ и влаги из почвы, что влечет за собой снижение урожайности сельскохозяйственных культур.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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