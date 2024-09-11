В Симферополе продолжаются работы по восстановлению сетей уличного освещения

На улицах крымской столицы проводится ремонт наружного освещения и замена вышедших из строя ламп. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора МБУ «Горсвет» Владимир Артемоненко.

По его информации, в настоящий момент сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Горсвет» занимаются ремонтом сетей освещения и заменой неисправных ламп и светильников на бульваре Ленина, улице Гагарина, а также в поселках Грэсовский и Комсомольское.

В работах задействовано три бригады специалистов предприятия. Неисправности выявляются в ходе мониторинга сетей освещения, а также информация о них поступает от жителей города.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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