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В Симферополе продолжаются работы по восстановлению сетей уличного освещения

В Симферополе продолжаются работы по восстановлению сетей уличного освещения

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 14:51 11.09.2024

На улицах крымской столицы проводится ремонт наружного освещения и замена вышедших из строя ламп. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора МБУ «Горсвет» Владимир Артемоненко.

По его информации, в настоящий момент сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Горсвет» занимаются ремонтом сетей освещения и заменой неисправных ламп и светильников на бульваре Ленина, улице Гагарина, а также в поселках Грэсовский и Комсомольское.

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В Симферополе продолжаются работы по восстановлению сетей уличного освещения В Симферополе продолжаются работы по восстановлению сетей уличного освещения

В работах задействовано три бригады специалистов предприятия. Неисправности выявляются в ходе мониторинга сетей освещения, а также информация о них поступает от жителей города.

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

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