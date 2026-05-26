Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | ГИБДД Крыма | В Симферополе — профилактическое мероприятие «Мотоциклист»
Новости Республики

В Симферополе — профилактическое мероприятие «Мотоциклист»

Опубликовал: КрымPRESS в ГИБДД Крыма 13:41 26.05.2026

В период с 25 по 31 мая текущего года в крымской столице проводится профилактическое мероприятие «Мотоциклист».

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделяют профилактике грубых нарушений Правил дорожного движения, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий, в том числе управление в состоянии опьянения, без водительских и регистрационных документов, без мотошлема, технически неисправным, незарегистрированным в установленном порядке транспортом, с поддельными номерами узлов (агрегатов) и так далее.

Госавтоинспекция напоминает водителям мототранспортных средств основные обязанности:

  • передвигаться необходимо только в застегнутом мотошлеме, использовать средства защиты;
  • передвигаться с ближним светом фар – данное требование распространяется на все виды транспортных средств, в том числе и на мототранспорт;
  • выбирать безопасную скорость, при осуществлении маневров соблюдать дистанцию и боковой интервал;
  • при движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости целесообразно иметь на одежде предметы со светоотражающими элементами.

Госавтоинспекция предупреждает, что в случаях управления мототранспортом лицами, не имеющими водительских удостоверений, а также находящихся в состоянии опьянения применяется задержание транспортного средства и помещение его на специализированную стоянку.

Необходимо помнить, что решающим условием благополучных поездок на мототранспортных средствах является строгое соблюдение ПДД и уважительное отношение к другим участникам дорожного движения.

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

Просмотры: 5

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.