В Симферополе — профилактическое мероприятие «Мотоциклист»

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделяют профилактике грубых нарушений Правил дорожного движения, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий, в том числе управление в состоянии опьянения, без водительских и регистрационных документов, без мотошлема, технически неисправным, незарегистрированным в установленном порядке транспортом, с поддельными номерами узлов (агрегатов) и так далее.

Госавтоинспекция напоминает водителям мототранспортных средств основные обязанности:

передвигаться необходимо только в застегнутом мотошлеме, использовать средства защиты;

передвигаться с ближним светом фар – данное требование распространяется на все виды транспортных средств, в том числе и на мототранспорт;

выбирать безопасную скорость, при осуществлении маневров соблюдать дистанцию и боковой интервал;

при движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости целесообразно иметь на одежде предметы со светоотражающими элементами.

Госавтоинспекция предупреждает, что в случаях управления мототранспортом лицами, не имеющими водительских удостоверений, а также находящихся в состоянии опьянения применяется задержание транспортного средства и помещение его на специализированную стоянку.

Необходимо помнить, что решающим условием благополучных поездок на мототранспортных средствах является строгое соблюдение ПДД и уважительное отношение к другим участникам дорожного движения.

источник: пресс-служба администрации Симферополя